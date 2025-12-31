Si este fin de año tus planes incluyen alcohol y volante, piénsalo dos veces. El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, más conocido como "El Torito" de la Ciudad de México (CDMX), ya tiene listo el banquete para recibir a los conductores que no respeten el Reglamento de Tránsito de la capital del país durante la última noche del año.

Aunque el menú sea sofisticado, las autoridades de la CDMX recuerdan que la sanción por conducir bajo los efectos del alcohol implica un arresto administrativo de hasta 36 horas.

¿Qué cenarán en "El Torito" este 31 de diciembre?

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario confirmó que el menú especial para despedir el 2025 y recibir el 2026 consta de tres tiempos:

Plato de entrada: Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos.

Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos. Plato fuerte: Pavo en salsa de arándanos con chipotle, acompañado de ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil.

Pavo en salsa de arándanos con chipotle, acompañado de ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil. Postre: Ensalada de manzana.

Ensalada de manzana. Bebida: Ponche de frutas.

El "alcoholímetro", ¿a quiénes detienen en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ha reforzado los operativos del programa "Conduce sin Alcohol". De acuerdo con el Artículo 50 del Reglamento de Tránsito, queda estrictamente prohibido manejar con una cantidad de alcohol en la sangre superior a la permitida o bajo el influjo de drogas.

¿Qué pasa si te detienen?

Arresto: Deberás cumplir tu tiempo de sanción en las instalaciones del "Torito".

Deberás cumplir tu tiempo de sanción en las instalaciones del "Torito". Corralón: Tu vehículo será remitido al depósito vehicular, lo que genera costos pagos de arrastre y estancia.

Tu vehículo será remitido al depósito vehicular, lo que genera costos pagos de arrastre y estancia. Sin amparo: Recuerda que las sanciones por el alcoholímetro no pueden ser evitadas mediante el pago de multas en el momento.

Recomendación de Año Nuevo

La SSC invita a todas las personas a disfrutar de las fiestas con responsabilidad. La mejor opción siempre será designar a un conductor sobrio, utilizar servicios de transporte por aplicación o simplemente celebrar en casa.

El menú del "Torito" puede sonar apetitoso, pero pasarlo tras las rejas es la peor forma de iniciar el Año Nuevo 2026.

