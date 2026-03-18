México pide revisar más de siete mil 900 vehículos por fallos en su funcionamiento

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió este miércoles una alerta dirigida a propietarios de camionetas Ford Bronco en México, al identificar posibles fallas mecánicas que podrían representar un riesgo para los conductores.

De acuerdo con el organismo, el llamado a revisión abarca siete mil 944 unidades fabricadas por Ford Motor Company, principalmente del modelo Bronco Sport correspondientes a los años 2021 a 2024, que concentran la mayoría de los vehículos involucrados, con un total de siete mil 679 unidades.

¿Cuál es la falla del vehículo?

La alerta se originó tras detectarse que algunos de estos automóviles podrían presentar fisuras en el inyector de combustible de alta presión, lo que favorecería la acumulación de gasolina en la parte superior del motor. Esta condición, advirtió Profeco, podría derivar en un sobrecalentamiento o incluso en un evento térmico que comprometa la seguridad del vehículo.

Ante este escenario, la dependencia exhortó a los dueños de las unidades afectadas a verificar si su automóvil forma parte del llamado a revisión y acudir a distribuidores autorizados para realizar las inspecciones y reparaciones necesarias sin costo.

¿Cuál es el modelo del auto con falla?

Asimismo, 246 vehículos de la Ford del modelo Bronco años 2024 a 2025 también han sido llamados ya que la puerta trasera del lado izquierdo se puede abrir desde su interior cuando el seguro para menores de edad está activo, “lo que aumenta el riesgo de lesiones a las personas pasajeras de la segunda fila que no estén sujetos”.

En este caso, los distribuidores autorizados inspeccionarán el funcionamiento de dicho seguro en ambas puertas traseras y , en caso de que alguno no pase la inspección, se reemplazará la chapa.

De igual manera, se llamaron a revisión a 19 autos del modelo Bronco año 2024, porque la tuerca en la articulación que asegura el brazo de control superior delantero pudo no haber sido instalada o ajustada según la especificación.

“Como consecuencia, la separación del brazo provocaría una pérdida del control de la dirección”, apuntó el comunicado. Debido a ello, se inspeccionarán los sujetadores de la rótula superior delantera izquierda y derecha, reemplazando los componentes que se requieran.

Para todos estos casos, el organismo público mexicano destacó que Ford inspeccionará los vehículos afectados y realizará las actualizaciones de software necesarias, sin costo alguno para los propietarios de los autos.

La campaña para revisar estos vehículos se mantendrá de manera indefinida.

TG