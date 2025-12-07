Como parte de una estrategia nacional en busca de una mayor calidad de vida respecto a mujeres y personas menstruantes, el Gobierno de México, ha comenzado a planificar estrategias dignas hacia un mayor espacio de igualdad, destacando en este caso la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna , esto en espacios académicos tanto de educación básica como a nivel medio superior.

Cabe destacar que esta nueva política publica busca reconocer la salud menstruante como derecho humano fundamental , teniendo como objetivo en un contexto académico a eliminar el abandono y rezago escolar ligado a la inexistencia de condiciones dignas para las estudiantes que día a día llevan a cabo sus labores de formación académica.

¿Qué es lo que se sabe de la "Estrategia Nacional por una Menstruación Digna” en México?

La nueva estrategia nacional es proyectada por dos secretarías de gran relevancia en México, la primera por la Secretaría de Educación Pública mejor conocida por sus siglas como SEP y en segunda instancia la Secretaría de Salud, destacando que esta actual política está dirigida a más de 6 millones de estudiantes de nivel secundaría y más de 5 millones de estudiantes a nivel preparatoria en todo el territorio mexicano, datos que comparten ambas secretarías.

Teresa Ramos Arreola, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, expresó que la presidenta de México Claudia Sheinbaum, ha posicionado la salud reproductiva y sexual como uno de los temas de mayor relevancia en su sexenio, destacando que de hecho la salud menstrual es de suma importancia e interés en la actual política mexicana.

Cabe destacar que Ramos Arreola recordó lo que busca esta estrategia nacional siendo el fortalecimiento de la salud pública en espacios escolares, enfatizando en la igualdad sustantiva para todas las mujeres adolescentes y jóvenes, además de todas las personas menstruantes dentro del territorio mexicano, buscando con ello que vivan su proceso menstruante sin ningún tipo de discriminación, con información, acompañamiento y de manera digna.

La nueva iniciativa busca que mujeres y personas menstruantes, experimenten su proceso menstrual de manera digna y con un correcto acompañamiento en espacios académicos. UNSPLASH/The Female Company

¿Qué ocurrió durante la presentación del nuevo "Plan Nacional por una Menstruación Digna”?

El acto se llevó a cabo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde Noemí Juárez subsecretaría de Educación Básica en México verbalizo su opinión respecto a este importante paso en el contexto académico y de salud para todas las mujeres y personas menstruantes.

“Es tiempo de mujeres, es tiempo de sentirnos orgullosas de lo que somos, de nuestros cuerpos y de nuestros procesos vitales. Menstruar es normal y hablar de ello no debe ser motivo de vergüenza para ninguna niña, adolescente o mujer en ningún lugar de nuestro país”.

Por otro lado Tania Rodríguez Mora quien es subsecretaria de Educación Media Superior en México, comentó la relevancia de abrir canales de comunicación apartados de los prejuicios, estigmas y juicios de valor mal infundados , destacando que ninguna estudiante debería dejar su formación académica por incomodad o vergüenza respecto a su proceso menstrual.

Finalmente esta estrategia que en conjunto con la SEP y la la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, pone como prioridad a quienes están en estos dos niveles educativos teniendo como objetivo principal eliminar la discriminación y el ausentismo de las aulas por un motivo relacionado a los procesos menstruantes de quienes los experimenten.

