Este domingo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.

Durante la tarde-noche, un nuevo frente frío 19 ingresará y recorrerá rápidamente el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las citadas regiones, con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).

También iniciará evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz (norte). Finalmente, el río atmosférico dejará de afectar al país.

ESPECIAL / SMN

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 07 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Colima.

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

MV