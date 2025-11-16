La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Marina, realizó la detención de Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco”, presuntos implicados en delitos contra la salud y en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los detenidos serían integrantes del grupo delictivo Cártel Nueva Generación (CNG). Marcos Josué “N” es señalado como principal operador logístico, presuntamente encargado de distribuir armamento y equipo táctico en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres.

Durante recorridos de prevención y vigilancia, elementos del Grupo de Investigación de la SSC, junto con personal de la Secretaría de Marina, observaron un vehículo gris y uno blanco estacionados en vía pública. En la cajuela del automóvil gris, detectaron a dos hombres, uno de los cuales entregó a otro una bolsa transparente con aparente marihuana.

Presuntos implicados intentaron huir

Al notar la presencia policial, ambos sujetos intentaron huir abordando los vehículos; sin embargo, fueron interceptados de inmediato sobre la avenida Sin Nombre, a unos 60 metros de la asesoría comercial Kukulcana, en el municipio de Benito Juárez.

En el lugar, se aseguraron dos bolsas grandes con vegetal verde seco con características similares a la mariguana; 13 bolsitas con el mismo contenido; 52 bolsitas con fragmentos cristalinos parecidos al “cristal”; y 50 bolsitas triangulares con polvo blanco similar a la cocaína.

A los detenidos se les aseguró armamento

También se aseguraron dos armas cortas con cargadores abastecidos con 7 y 11 cartuchos; 32 armas largas, todas con cargador (una abastecida con 56 cartuchos y otra con 30); 12 armas cortas adicionales; 125 cargadores de arma larga; dos silenciadores; cuatro granadas antimotín y cuatro granadas químicas.

Asimismo, se decomisaron 26 cajas con 50 cartuchos cada una y 17 cajas con 20 cartuchos; nueve chalecos antibalas; nueve playeras negras con la leyenda “Deltas Q. Roo CNG”; 15 gorras negras “Operativas Jaguar”; y seis parches “Deltas Operativo Jaguar”.

Otros aseguramientos incluyen cinco libretas con anotaciones, dos mochilas, tres cajas de plástico, una nevera, una maleta, cuatro teléfonos celulares, un estuche grande, un estuche gris, tres drones (uno con controlador y dos baterías), dos pares de placas de circulación del estado de Jalisco, y dos vehículos: un Volkswagen T-Cross gris y una Nissan Frontier blanca.

Los indicios y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la mesa de seguridad —integrada por la SSC, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE)— y refrendaron su compromiso de combatir de manera frontal al crimen organizado para salvaguardar la integridad de las y los quintanarroenses.

