Una parte de la Torre dei Conti, construcción histórica medieval situada en el centro de Roma que se encontraba en obras para su restauración, se derrumbó este lunes.

Tras el hecho, registrado a las 11:20 hora local, bomberos rescataron a cuatro de los operarios que quedaron atrapados, uno de ellos en estado grave, por lo que fue trasladado a un hospital de la capital. Otros tres, ilesos, fueron auxiliados tras quedar bloqueados en los andamios de apoyo de la torre, según los medios locales.

Hasta el lugar se desplazaron tres equipos de bomberos con dos escaleras mecánicas y unidades especiales.

Alrededor de una hora y media después se produjo un segundo colapso, mientras los bomberos trabajaban en el rescate del quinto operario, que seguía atrapado, aunque los equipos de emergencia resultaron ilesos.

���� | Conmoción en Roma tras el derrumbe de una sección del emblemático monumento medieval Torre di Conti.pic.twitter.com/AYPqDOx4Ps — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 3, 2025

La Torre dei Conti, actualmente reducida a un tercio de su altura original, es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Erigida sobre los restos del Templo de la Paz, fue ampliada en 1203 por el Papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de los Foros Imperiales.

Originalmente alcanzaba entre 50 y 60 metros de altura, pero fue reducida por los terremotos que afectaron la ciudad entre los siglos XIV y XVII.

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

En concreto, según la página web del Consistorio, los trabajos estaban enfocados a "la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea".

