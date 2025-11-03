"Es más necesaria que nunca una fe, una certeza": Rosalía

Rosalía reveló su "admiración" por las "mujeres santas" y la "mística femenina" frente a un mundo necesitado de "una fe, una certeza", durante la presentación en México de su nuevo disco, 'LUX', que será publicado este viernes, 7 de noviembre.

"Me interesa mucho la mística femenina. El disco está inspirado en las mujeres santas de alrededor del mundo", afirmó ante los periodistas la cantante española, que mencionó los nombres de Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de Jesús o Hildegarda de Bingen.

El disco incluye canciones con títulos como 'Sexo, violencia y llantas', 'Dios es un stalker', 'Sauvignon Blanc', 'La rumba del perdón', 'La perla', 'Reliquia' y 'Mio cristo', en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera, la electrónica y el pop.

"Siento devoción por la música", remarcó la autora de 'El mal querer'.

La cantante ofreció una conferencia de prensa el pasado jueves en un lujoso hotel de la capital mexicana y ante un reducido número de medios, que estuvo precedida por la escucha íntegra del disco en la que se proyectaron las letras de las canciones, en las que utiliza numerosos idiomas además del español, como el italiano, el portugués, el inglés, el japonés y el catalán.

Rosalía afirmó que le gustaría "desear menos" y que el periodo de composición le ha permitido mirarse hacia dentro, al subrayar que es un disco en el que cuenta su verdad "aquí y ahora".

Admiración por la religión

La visita a México coincidió, además, con la celebración del Día de Muertos, una de las grandes festividades del país norteamericano.

"Las referencias a la religión son desde la admiración. No es provocación", aseguró ante las preguntas sobre la portada en la que aparece vestida con un hábito blanco de monja. La autora de 'Saoko' y 'Bizcochito' se reconoció incómoda en el mundo actual debido la confusión reinante por el constante exceso de estímulos, las noticias falsas y la inteligencia artificial con "vídeos de gatos que hablan".

“Es más necesaria que nunca una fe, una certeza”.

Por otro lado, explicó que en 'LUX', al contrario que en discos anteriores, "la palabra va por delante de la música" y "la música está al servicio de la palabra".

Más de tres años después del éxito de 'Motomami', Rosalía lanza junto a Columbia Records y Sony Music 'LUX', un álbum en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.

El 27 de octubre lanzó la canción 'Berghain', acompañada de un vídeo, tema que se une a 'Divinize', 'Porcelana', 'Mundo nuevo', 'De madrugá', 'La yugular', 'Memoria' y 'Magnolias'. La edición digital de 'LUX' está compuesta por 15 temas y las de CD y vinilo llegan a 18, con el añadido de 'Focu 'ranni', 'Jeanne' y 'Novia robot'.

Un trabajo cuyo lanzamiento anunció el pasado 20 de octubre con un mensaje en una de las icónicas pantallas de Times Square (Nueva York).

Ese mismo día se proyectó la cubierta del disco en las pantallas de la madrileña plaza de Callao, donde la cantante se dejó ver brevemente entre los miles de seguidores concentrados en esa emblemática ubicación del centro de la capital española, donde había convocado a sus fans por un evento relacionado con el lanzamiento del álbum.

AO

