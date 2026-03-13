México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente

A través de un comunicado conjunto, México, Colombia y Brasil solicitaron un cese al fuego inmediato en Medio Oriente, con el objetivo de abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación.

"La República de Colombia, la República Federativa de Brasil y los Estados Unidos Mexicanos reiteran la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias" , se lee en el documento.

Las tres naciones latinoamericanas expresaron su disposición para contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto.

El comunicado fue compartido en primer lugar por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y luego por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana en medios oficiales.

ESPECIAL

La guerra en Irán comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades de ese país.

Irán contestó con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y países árabes vecinos, causando con ello la extensión del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que la guerra de Irán "avanza rápidamente", reiterando su visión optimista sobre su desarrollo, para el cual no ha presentado un calendario previsto.

La guerra ha causado la muerte de más de mil 300 personas en Irán, mientras que en Israel al menos 10 personas han perdido la vida y 14 militares estadounidenses han fallecido en distintos países por los ataques iraníes.

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MB

