El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, está "herido", posiblemente "desfigurado" y tiene “miedo”, razón por la que no habría aparecido en público para dar su primer mensaje desde que ocupó el puesto.

De acuerdo con el estadounidense, Mojtaba habría resultado lesionado tras los ataques que su país junto con Israel lanzaron en contra de la residencia de Alí Jamenei en Teherán hace casi dos semanas.

"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

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Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo "carece de legitimidad" y que habla de unidad después de "asesinar a decenas de miles de manifestantes", en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

"Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué", aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jamenei tiene "miedo" y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo, ha muerto en los ataques.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jamenei mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Medio Oriente y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

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MB

