Los cuatro puntos más importantes del primer mensaje del nuevo líder de Irán

Aunque continúa sin aparecer en público, este jueves el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitió su primer mensaje desde que ocupó el puesto en sucesión de su padre, Alí Jamenei, quien murió tras los ataques estadounidenses e israelíes contra su residencia en Teherán el pasado 28 de febrero.

El comunicado, que fue descrito por EFE como desafiante, fue leído por una presentadora en la televisión estatal iraní mientras se mostraba una imagen de la bandera del país y una fotografía del nuevo líder.

¿Qué dijo Mojtaba Jamenei en su primer mensaje?

1. "El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado"

El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente detenido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero contra la República Islámica. Mojtaba Jamenei —del que un informe de The New York Times dice que fue herido en las piernas— llamó a mantener bloqueado el estrecho.

2. "Creemos en la amistad con nuestros vecinos y solo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo"

Jamenei aseguró que busca relaciones cálidas y constructivas con sus 15 países vecinos y mantuvo que los ataques que han sufrido varios de ellos en la guerra estaban dirigidos a las bases de Estados Unidos y no contra sus territorios.

3. "Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible"

El nuevo dirigente amenazó a las bases de Estados Unidos en la región, de las que aseguró que serán "inevitablemente" atacadas.

Por ello, advirtió a los países vecinos que acogen esas instalaciones militares que deben tomar una decisión acerca de ello: "Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible".

4. "No renunciaremos a vengar la sangre de los mártires"

Mojtaba Jameneí aseguró que "no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires", incluidas las niñas asesinadas en un ataque contra un colegio en el sur de Irán, que causó la muerte de 168 personas, y según la investigación preliminar estadounidense, fue responsabilidad de Estados Unidos.

"La venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución", dijo respecto a su padre.

