La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes 17 de noviembre un acuerdo entre Mexicana de Aviación y otras aerolíneas nacionales para ceder algunos horarios de despegue y aterrizaje (slots) en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) a compañías aéreas de Estados Unidos. Esta medida se tomó en respuesta a la amenaza de sanciones por parte de Washington debido a la asignación de vuelos.

El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos anunció la revocación de trece rutas aéreas operadas por aerolíneas mexicanas con destino a su territorio. La medida, implementada el pasado octubre, se debe a la acusación de que México incumplió los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

Lo que dice Sheinbaum sobre la medida

La Mandataria explicó que el Gobierno de México sostuvo recientemente una reunión con el Departamento de Transporte de Estados Unidos en la que se insistió en la importancia de que las aerolíneas norteamericanas operen tanto en el AICM como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como estrategia para equilibrar la carga aérea en la región metropolitana e integrar a los dos aeródromos en un solo sistema.

"La Ciudad de México tiene dos aeropuertos o la zona metropolitana tiene dos aeropuertos. Y lo que nosotros queremos es que los dos aeropuertos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema" , afirmó.

Sheinbaum señaló que el objetivo no es que un lado "gane" operaciones en detrimento del otro, sino que Estados Unidos acepte la importancia de apoyar a ambos.

"No es un asunto de si es el AIFA contra el Benito Juárez (AICM) (...) sino el hecho de que es muy importante que ellos reconozcan la importancia de impulsar los dos aeropuertos, también con sus líneas aéreas estadounidenses", destacó.

La Presidenta confirmó que, desde hace semanas, México aplicó una redistribución de "slots", mediante la cual las aerolíneas mexicanas, incluida Mexicana de Aviación, según fuentes del sector, cedieron espacios a empresas estadounidenses "dentro de un marco de competitividad".

Sheinbaum anunció la implementación de un nuevo sistema digital de gestión, operativo a partir de 2026, con el objetivo de mejorar la transparencia y asegurar una asignación equitativa.

"De tal manera que pueda haber suficiente competencia y distribución en todas las aerolíneas, que son los acuerdos que se tienen firmados con Estados Unidos y con otras aerolíneas de otras partes del mundo", dijo.

Sobre cuántos "slots" serán devueltos o reasignados, Sheinbaum indicó que corresponde al AICM y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informar el número definitivo.

"Es un arreglo interno en el que estuvieron de acuerdo también las aerolíneas mexicanas para garantizar la competencia", afirmó.

La Mandataria afirmó que las aerolíneas de carga se encuentran satisfechas con el funcionamiento del AIFA, ubicado en las afueras de la capital.

"Me reuní con las cargueras personalmente para ver qué les hace falta (...) en general hay buen ambiente", sostuvo.

