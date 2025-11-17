El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que los trabajos en el tren "El Insurgente" México–Toluca entraron en su fase final, por lo que se espera que pronto sea inaugurado.

Este sistema de transporte conectará el poniente de la Ciudad de México con Toluca, en el Estado de México, de manera rápida, cómoda y segura, en un recorrido de menos de una hora.

Se estima que, tras su inauguración, el tren transportará cerca de 140 mil pasajeros al día, mediante 20 unidades, cada una con capacidad para 719 usuarios.

¿Cómo van las obras del tren "El Insurgente" México–Toluca?

En un comunicado, las autoridades gubernamentales informaron que, con la conclusión de la obra civil, se avanza en la última etapa de instalación de los sistemas electromecánicos, como el cableado de media y baja tensión y los sistemas de señalización y telecomunicaciones; además, se realizan pruebas de seguridad previas a su apertura total.

En las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga se llevan a cabo revisiones minuciosas del equipamiento electromecánico y de la urbanización de las vialidades de acceso. En este último tramo se encuentra un puente atirantado, único en el mundo por su diseño en curva y su uso para rieles.

Fue construido con cinco claros con tirantes de acero, una pendiente de uno por ciento y una curvatura de 800 metros. En su edificación se utilizaron seis mil toneladas de acero de refuerzo y 400 toneladas de acero para los tirantes.

Esta infraestructura innovadora libera la zona ecológica de la región (junto a la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y la Universidad de la Salud) y protege el manantial que se encuentra debajo.

En Observatorio, las labores continuarán para construir el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) y el arribo de la Línea 12 del Metro, como parte de las fases subsecuentes a la operación de “El Insurgente”.

¿Cuándo será inaugurado el tren "El Insurgente" México–Toluca?

De acuerdo con la SICT, actualmente el tren se encuentra en fase de pruebas y se planea su inauguración a principios de 2026. Tendrá un recorrido menor a 60 minutos y pasará por siete estaciones: dos terminales y cinco intermedias: Observatorio, Vasco de Quiroga, Santa Fe, Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec.

Este proyecto estratégico del Gobierno de México busca mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Zona Metropolitana de Toluca y del poniente de la Ciudad de México.

