¿Cuándo se acaba El Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025, ¿cuándo termina la temporada nacional de rebajas? Si es de tu interés, debes saber que la jornada termina hoy, lunes 17 de noviembre, después de cinco días de descuentos y ofertas. Este último día de la campaña cae justo en el fin de semana largo por la celebración de la Revolución Mexicana, lo que ha permitido a muchos consumidores aprovechar los días libres para realizar sus compras y buscar las mejores promociones antes de que finalice el evento.

¿Cuántos días duró El Buen Fin 2025?

A diferencia de los últimos años (2022, 2023 y 2024), en los que el evento se limitó a una duración de cuatro días, la edición de 2025 se extendió a un total de cinco días.

Esto dio a los consumidores más tiempo para comparar precios, visitar tiendas y sitios web, y comprar lo que querían. Sin embargo, esta gran campaña nacional de ofertas termina esta noche a medianoche. Es importante saber que las tiendas físicas cerrarán antes.

¿Cuándo inició? Esta edición se celebra del 13 al 17 de noviembre de 2025. Durante estas fechas, los consumidores tienen la oportunidad de aprovechar la compra de una amplia gama de productos y servicios con precios considerablemente atractivos, además de contar con diferentes facilidades de pago. Entre estas facilidades, destaca la popular opción de pagar a meses sin intereses, lo que permite a los compradores gestionar mejor su presupuesto.

X / @ElBuenFin

¿Qué es El Buen Fin 2025?

El Buen Fin no es solo una serie de días de rebajas, sino una estrategia de impulso económico. Esta iniciativa surgió en el año 2011 como una colaboración entre el Gobierno de México, la iniciativa privada y diversas instituciones bancarias, con el objetivo de incentivar el consumo y el comercio en el país.

Desde su primera edición, celebrada del 18 al 21 de noviembre de 2011, la campaña ha evolucionado hasta convertirse en la cita imperdible para quienes buscan realizar sus compras más importantes con grandes ahorros.

Si aún tienes compras pendientes o deseas aprovechar una última oferta, el reloj corre. El Buen Fin 2025 termina hoy, 17 de noviembre, lo que marca el final de cinco días de descuentos y promociones inigualables. ¡Asegúrate de conseguir todo lo que necesitas antes de que concluya este gran evento de compras!

