El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantiene la recompensa de 10 millones de dólares para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos".

En un mensaje en X, indicó que "Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos son conocidos como "Los Chapitos", heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera".

Añadió que "Guzmán Salazar se encuentra prófugo y debe ser considerado armado y peligroso".

ESPECIAL/X

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán?

Originario de Culiacán y primogénito de la primera esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán; es considerado por Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como el actual líder de “Los Chapitos”. Célula derivada de “Los Chapos”.

Es buscado por los ilícitos de venta y tráfico de drogas como cocaína, metanfetaminas, marihuana y heroína a través de múltiples canales hacia los Estados Unidos. En 2005, Guzmán fue detenido en Zapopan, Jalisco, por presunto lavado de dinero, sin embargo, se libró de prisión en 2008 por falta de evidencia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

