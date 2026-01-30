Este viernes, un juez de control vinculó a proceso a César Alejandro "N", alias "El Botox", por su presunta participación en el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero en el estado de Michoacán, en octubre del año pasado.

La vinculación fue posible por las pruebas aportadas por la Fiscalía de Michoacán, las cuales muestran la posible relación de "El Botox" con el grupo criminal Los Blancos de Troya, en el asesinato a tiros de quien era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

El juez fijó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Bernardo Bravo fue asesinado a tiros el pasado 19 de octubre en una propiedad de "El Botox", en la localidad de Cenobio Moreno y su cuerpo abandonado en la comunidad de San Fernando.

César Alejandro "N", fue capturado el pasado 22 de enero, junto con dos de sus subordinados.

"El Botox", además de enfrentar cargos por homicidio doloso y delitos federales, también es investigado por ser uno de los principales responsables del cobro de extorsión al sector limonero y a otros giros comerciales y productivos de la región de Tierra Caliente.

También es señalado de otros delitos de alto impacto, por los que falta que se le cumplimenten en reclusión, otra serie de órdenes de aprehensión.

