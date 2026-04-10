Metro CDMX hoy: Registran retrasos de 30 minutos por paro sindical

La tarde de este viernes se registraron esperas de más de 30 minutos para poder abordar en ciertas estaciones del metro en la Ciudad de México, por la tardanza de convoyes en la red por ausentismo de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.

Integrantes del sindicato no laboraron horas extras, lo que implicó una disminución de los trenes que circulan en las 12 líneas. Lo anterior, derivado de que aún no hay acuerdos con el gobierno capitalino para mejorar condiciones laborales.

Testimonios de usuarios del metro

Durante un recorrido que realizó se observaron largas filas para acceder a los convoyes que arribaban a las estaciones ya con alta afluencia de usuarios, lo que ocasionaba empujones entre pasajeros, además de esperas de más 30 minutos para entrar al convoy.

"Está pesado. El Metro todos los días si no falla algo, se avienta alguien, o explota algo, pero siempre hay un motivo por el cual el servicio está horrible. Hoy el Metro solo dice que hay afluencia alta, pero desconocía que era porque no hay acuerdos con los trabajadores", dijo Heriberto, pasajero de la línea 3.

"Más de media hora hice para subirme al tren y moverme de Guerrero a Hidalgo, hoy está peor que nunca. Además, los ventiladores no sirven y uno se viene sofocando por el calor que se siente", narró Natalia pasajera de la línea B del Metro.

"Si el problema es con el sindicato que lo atiendan. Puro pretexto del gobierno capitalino. Esto ya es insoportable. Ahorita aún no es hora pico, ni llueve, imaginen como se pondrá", refirió Tadeo usuario de la línea 2.

Inicio del paro

La crisis de esta tarde marca el inicio formal de un "paro escalonado" convocado por el sindicato, el cual se ha materializado a través del ausentismo estratégico y la negativa a laborar horas extras en las áreas técnicas y operativas. Reportes de diversos medios locales confirman que esta medida ha provocado un colapso operativo que afecta principalmente a las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B, ya que no está circulando la totalidad de los trenes programados.

Los trabajadores acusan que, tras haber suspendido un paro similar previsto para marzo, el gobierno capitalino se ha limitado a "dar largas" sin aterrizar soluciones concretas para la compra de refacciones y la mejora de sus condiciones de trabajo.

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KR