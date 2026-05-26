La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 26 de mayo del 2026 en 11 de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México.

¿Qué alcaldías presentarán lluvias fuertes y granizo hoy, 26 de mayo del 2026?

Las alcaldías con alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco .

En esas alcaldías se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros y caída de granizo hasta las 21:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

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También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

¿Qué ocasiona las lluvias en CDMX hoy?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que las precipitaciones actuales en la Ciudad de México y el Estado de México son ocasionadas por canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y el constante ingreso de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México.

Esta situación se enmarca en el inicio oficial de la temporada de ciclones tropicales, la cual arrancó el 15 de mayo en el Pacífico y comenzará formalmente el 1 de junio en el Atlántico.

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¿Cuántos huracanes se prevén para este 2026?

Las intensas lluvias en la capital coinciden con el pronóstico de una activa temporada de huracanes. De acuerdo con las cifras oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este 2026 se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales en el océano Atlántico, de los cuales entre 7 y 8 podrían ser tormentas tropicales y hasta 2 huracanes de categoría mayor.

Por su parte, en el océano Pacífico se esperan de 18 a 21 sistemas, lo que incrementa significativamente la probabilidad de ingreso de nubosidad y tormentas hacia el Valle de México.

JM