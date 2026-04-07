En lo que va de este 2026, la Oficina de Objetos Extraviados del Metro reportó haber recibido 453 artículos, los cuales fueron extraviados en diferentes puntos de la red del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, por lo que hizo un llamado para que los usuarios acudan a reclamar sus pertenencias, ya que estas tienen un plazo límite para ser resguardadas.

De acuerdo con la versión de la dependencia, dentro de la lista de objetos que permanecen bajo su cuidado se encuentran artículos de todo tipo; sin embargo, l os más comunes son mochilas, identificaciones y documentos personales, equipos celulares, así como también algunas bicicletas.

Cabe mencionar que en este mismo lapso, enero a marzo de 2026, han sido devueltos a sus dueños 25 objetos, previa comprobación fehaciente de su posesión, como carteras, bicis, dispositivos móviles y maletas.

En el 2025, la Oficina de Objetos Extraviados de la Gerencia de Atención al Usuario (GAU) del Sistema de Transporte Colectivo recibió 2 mil 649 artículos, entre los cuales se encuentran equipos celulares, mochilas, maletas, cascos de motociclista, credenciales del INE e INAPAM , así como documentación personal; 150 fueron recuperados por sus propietarios.

También fueron desechados 10 artículos al momento de llegar a esta oficina, por contener productos perecederos y prendas sucias.

La Oficina de Objetos Extraviados participa en las jornadas de "Reciclatrón". El año pasado entregó más de 200 artículos electrónicos y de telefonía móvil, que no fueron reclamados por sus dueños en el lapso de resguardo establecido, que es de tres meses. Fueron depositados en contenedores de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México para su correcta destrucción.

¿Cómo contactar al Metro CDMX para recuperar pertenencias extraviadas?

La oficina de Objetos Extraviados de la GAU ofrece este apoyo a las personas usuarias desde mediados de la década de los 80. Está ubicada en el pasillo central de la estación Candelaria, Línea 4. Su horario de atención personalizada es de 9:00 a 15:00 horas.

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La GAU tiene disponibles para las personas interesadas en recuperar sus pertenencias, las líneas telefónicas: 55-56-27-46-43; 55-89-26-07-32 y 55-89-26-07-27, en las que se les atiende de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, o pueden solicitar información a través del correo electrónico: objetos.extraviados@metro.cdmx.gob.mx

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