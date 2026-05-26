INAPAM ofrece descuento a adultos mayores para el Día del Padre 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) activó un ambicioso programa nacional de beneficios que transforma radicalmente la manera de celebrar este Día del Padre 2026.

Durante todo el mes de junio, los adultos mayores de 60 años en México tienen la oportunidad de acceder a descuentos que oscilan entre el 5 y el 50 por ciento en miles de establecimientos comerciales. Esta iniciativa gubernamental busca proteger la economía familiar en una temporada de alto consumo.

La estrategia permite a los padres disfrutar de restaurantes, viajes, servicios médicos y regalos sin comprometer sus finanzas personales.

Los beneficiarios solo necesitan presentar su credencial oficial vigente al momento de pagar para validar estas promociones en todo el territorio nacional. Así, convierten un simple plástico en una herramienta financiera de gran valor.

Los comercios que lideran las ofertas de temporada

Las opciones para consentir a los padres abarcan múltiples sectores comerciales y cubren todos los gustos. Tiendas departamentales de gran formato como Suburbia aplican un 5 por ciento de descuento directo en los departamentos de ropa, calzado y accesorios; por su parte, aerolíneas como Aeroméxico reducen un 15 por ciento el costo total de sus vuelos para los titulares de la tarjeta.

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El sector gastronómico también suma fuerza a esta iniciativa; diversas cafeterías, pastelerías y restaurantes en ciudades clave como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México ofrecen rebajas de hasta el 30 por ciento en consumos totales.

Zapaterías especializadas, ópticas de cadena nacional y farmacias integran este extenso catálogo de oportunidades, lo que amplía significativamente el abanico de regalos útiles, saludables y económicamente accesibles.

El requisito indispensable para evitar rechazos en caja

Para garantizar el éxito de estas compras y evitar contratiempos, los usuarios deben cumplir con una regla estricta e inquebrantable: portar la credencial del INAPAM en formato físico, completamente legible y vigente. Los comercios afiliados exigen este documento oficial como única prueba de elegibilidad antes de procesar cualquier cobro en sus sistemas.

Las autoridades recomiendan enfáticamente a los familiares verificar el estado de la tarjeta de sus padres o abuelos antes de acudir a los establecimientos. Las políticas internas de las tiendas prohíben admitir copias, impresiones a color o fotografías del plástico en dispositivos móviles.

Quienes necesiten renovar el documento por deterioro o tramitarlo por primera vez pueden acudir de inmediato a los módulos oficiales distribuidos estratégicamente en los 32 estados del país. Allí solo deben presentar su identificación oficial, comprobante de domicilio y acta de nacimiento.

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¿Qué restaurantes tienen descuento con INAPAM el Día del Padre 2026?

Establecimientos reconocidos como Montmartre Bistro, Green Bar y diversas pastelerías locales ofrecen entre el 10 y el 30 por ciento de rebaja directa al presentar la credencial antes de solicitar la cuenta.

¿Dónde consulto el directorio de tiendas con descuento INAPAM?

El catálogo completo, detallado y actualizado por rubros comerciales está disponible para descarga gratuita en formato PDF dentro del portal oficial del Gobierno de México, específicamente en la sección correspondiente al INAPAM.

Aprovechar estos beneficios marca la diferencia absoluta entre un festejo costoso que genera deudas y una celebración inteligente que cuida el patrimonio familiar a largo plazo.

JM