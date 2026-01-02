La mañana de este viernes 2 de enero 2026 se registró un sismo de magnitud 6.5 a las 7:58 horas, con epicentro 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero , de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico activó la alerta sísmica en los celulares de las personas, lo que provocó que las y los reporteros presentes en la conferencia matutina, así como personal del gabinete y la propia Presidenta Claudia Sheinbaum evacuaran el salón.

Al volver a la transmisión minutos después, Sheinbaum informó sobre el sismo, del que hasta el momento no se registran daños.

"Hablé con la gobernadora Evelyn Salgado, ellos están citando al consejo de protección civil, hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero, y en el caso de la Ciudad de México, en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como parte del protocolo se informa que tampoco hay daños, pero vamos a estar pendientes para seguir informando".

