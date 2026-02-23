CFE dará chips con internet gratis: Requisitos y cómo obtenerlos en 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, mantiene vigente un programa federal que contempla la entrega de chips con internet móvil gratuito, además de llamadas y mensajes de texto, dirigido a sectores de la población con rezago en conectividad.La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para ampliar el acceso a las tecnologías de la información, bajo el principio de que la conectividad es un derecho básico y una herramienta clave para el desarrollo social, educativo y económico.De acuerdo con la información oficial, el apoyo no es universal ni automático. La entrega de las tarjetas SIM se realiza de manera presencial y está sujeta a requisitos específicos, así como a la disponibilidad en cada entidad del país. El objetivo principal es reducir la brecha digital, especialmente en comunidades rurales, zonas de difícil acceso y entre personas beneficiarias de programas sociales.El chip que distribuye la CFE es una tarjeta SIM que permite acceder, sin costo, a un paquete básico de conectividad. Este contempla datos móviles mensuales, así como minutos para realizar llamadas nacionales e internacionales y el envío de mensajes de texto.El beneficio está diseñado para facilitar actividades esenciales como la comunicación cotidiana, la realización de trámites en línea y el acceso a plataformas educativas o informativas. Está orientado principalmente a personas que no cuentan con servicio de internet en casa o que enfrentan dificultades económicas para contratar un plan comercial.Para utilizar el chip es indispensable contar con un teléfono celular desbloqueado y compatible con la red operada por CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.El programa está dirigido prioritariamente a beneficiarios de programas del Bienestar, estudiantes de nivel medio superior y superior, así como habitantes de comunidades consideradas prioritarias por su nivel de marginación o limitada cobertura de servicios de telecomunicaciones.En determinados casos, también se contempla la entrega en zonas afectadas por emergencias o con problemas severos de conectividad.La distribución se realiza a través de módulos oficiales instalados por delegaciones del Bienestar o mediante jornadas comunitarias previamente anunciadas. Los puntos de entrega suelen ubicarse en oficinas gubernamentales, espacios comunitarios o centros educativos, conforme a calendarios definidos por autoridades federales y estatales.Quienes deseen acceder al apoyo deberán acudir de manera personal a los módulos autorizados y presentar la siguiente documentación:El trámite es presencial debido a que se realiza una validación de datos antes de la entrega del chip. Las autoridades han reiterado que el apoyo está sujeto a disponibilidad y a la verificación de que la persona solicitante cumpla con los criterios establecidos.Para 2026, se prevé que el programa continúe operando bajo este esquema, por lo que se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre fechas y sedes de entrega en su estado. YC