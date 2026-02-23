CFE dará chips con internet gratis: Requisitos y cómo obtenerlos en 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, mantiene vigente un programa federal que contempla la entrega de chips con internet móvil gratuito, además de llamadas y mensajes de texto, dirigido a sectores de la población con rezago en conectividad.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para ampliar el acceso a las tecnologías de la información, bajo el principio de que la conectividad es un derecho básico y una herramienta clave para el desarrollo social, educativo y económico.

De acuerdo con la información oficial, el apoyo no es universal ni automático. La entrega de las tarjetas SIM se realiza de manera presencial y está sujeta a requisitos específicos, así como a la disponibilidad en cada entidad del país. El objetivo principal es reducir la brecha digital, especialmente en comunidades rurales, zonas de difícil acceso y entre personas beneficiarias de programas sociales.

¿Qué incluye el chip con internet gratis de la CFE?

El chip que distribuye la CFE es una tarjeta SIM que permite acceder, sin costo, a un paquete básico de conectividad. Este contempla datos móviles mensuales, así como minutos para realizar llamadas nacionales e internacionales y el envío de mensajes de texto.

El beneficio está diseñado para facilitar actividades esenciales como la comunicación cotidiana, la realización de trámites en línea y el acceso a plataformas educativas o informativas. Está orientado principalmente a personas que no cuentan con servicio de internet en casa o que enfrentan dificultades económicas para contratar un plan comercial.

Para utilizar el chip es indispensable contar con un teléfono celular desbloqueado y compatible con la red operada por CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

¿Quiénes pueden solicitarlo en 2026?

El programa está dirigido prioritariamente a beneficiarios de programas del Bienestar, estudiantes de nivel medio superior y superior, así como habitantes de comunidades consideradas prioritarias por su nivel de marginación o limitada cobertura de servicios de telecomunicaciones.

En determinados casos, también se contempla la entrega en zonas afectadas por emergencias o con problemas severos de conectividad.

La distribución se realiza a través de módulos oficiales instalados por delegaciones del Bienestar o mediante jornadas comunitarias previamente anunciadas. Los puntos de entrega suelen ubicarse en oficinas gubernamentales, espacios comunitarios o centros educativos, conforme a calendarios definidos por autoridades federales y estatales.

Requisitos para obtener el chip gratuito

Quienes deseen acceder al apoyo deberán acudir de manera personal a los módulos autorizados y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente.

Teléfono celular desbloqueado y compatible.

En el caso de menores de edad, se requiere acta de nacimiento y la presencia de un tutor.

El trámite es presencial debido a que se realiza una validación de datos antes de la entrega del chip. Las autoridades han reiterado que el apoyo está sujeto a disponibilidad y a la verificación de que la persona solicitante cumpla con los criterios establecidos.

Para 2026, se prevé que el programa continúe operando bajo este esquema, por lo que se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre fechas y sedes de entrega en su estado.

YC