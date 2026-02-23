La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantenerse “en calma”, tras ser abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Nueva Generación (CNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas en el país.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados” y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la “mayor parte del territorio nacional” las actividades se desarrollan con “plena normalidad”.

“Debemos mantenernos informados y en calma”, subrayó Sheinbaum.

La Mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.

Expresó su reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su actuación.

En su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad (@GabSeguridadMX), señaló que “trabaja en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para atender cualquier incidente; se ha reforzado la presencia de las autoridades en distintos puntos para liberar vialidades y restablecer el orden, con el apoyo de los tres órdenes de Gobierno”.

Durante el domingo, se registraron 252 bloqueos en 20 Entidades. Hasta las 20:00 horas del día de ayer se habían desactivado 229 bloqueos.

La Conferencia de Gobernadores reconoce labor del Ejército Mexicano

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reconoció las acciones que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional durante el operativo realizado para capturar a El Mencho, las cuales, señalan, están orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

Los mandatarios estatales refrendaron su disposición para mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México; respaldar la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta; y trabajar, desde el ámbito de sus competencias, para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos.

Además, expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la conducción de la política nacional de seguridad.

Bloqueos e incendios, entre las afectaciones en el país

Veracruz: Se registraron quema de camiones y bloqueos carreteros durante la mañana del domingo en el Norte del Estado. En al menos dos puntos carreteros del municipio de Álamo, unidades pesadas fueron quemadas y atravesadas por hombres armados. Los reportes ciudadanos y policiales señalan quemas y bloqueo en la carretera federal Alazan-Canoas, a la altura de la comunidad de municipio de Potrero del Llano y en la carretera Alamo-Tihuatlán.

Nayarit: El gobierno de Nayarit reforzó la vigilancia en las carreteras del Estado, sin embargo se reportaron incendios de algunos vehículos para obstruir algunas avenidas en los municipios de Tepic y Xalisco. Héctor Santana, el alcalde de Bahía de Banderas, municipio de la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta, hizo un llamado a la población a no salir de sus casas y viajar a Puerto Vallarta de no ser necesario.

Guanajuato: La Secretaría de Seguridad y Paz de ese Estado informó que se tienen registradas quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón. Las afectaciones, sobre todo en establecimientos como tiendas de conveniencia y farmacias, han propiciado movilizaciones policiales en varios puntos de la Entidad. Informó que no se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales.

Zacatecas: Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, dijo que tras tener conocimiento de esta alerta, en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, principalmente en los puntos que han recibido reportes de bloqueos activos que tienen cercanía con el territorio zacatecano como en los municipios de Tepetongo, Momax y Moyahua, los cuales colindan con los municipios jaliscienses de Huejúcar, Colotlán y Mezquital del Oro, respectivamente.

Tamaulipas: Con bloqueos en las entradas a la ciudad, quema de neumáticos y vehículos, así como ponchallantas en calles y avenidas, Reynosa, Tamaulipas quedó incomunicada la mañana de domingo, causando pánico entre los ciudadanos. Las carreteras de Reynosa a Monterrey, Matamoros, Victoria, San Fernando, Río Bravo así como la zona Ribereña se quedaron sin circulación luego de que se colocaran camiones de diversas empresas, así como vehículos particulares para evitar el paso.

