Lunes, 23 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 23 de febrero determina que estará con algo de nubes con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 5 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 5

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones