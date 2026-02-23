Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 23 de febrero determina que estará con algo de nubes con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 5 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 5

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

