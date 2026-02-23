Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 23 de febrero determina que estará con algo de nubes con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 5 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 5Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey