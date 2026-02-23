Lunes, 23 de Febrero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 23 de febrero informa que estará con muy nuboso con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Lunes 2 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

