Por tercera vez en el día el Gobierno de Estados Unidos actualizó la Alerta de Viaje emitida para Jalisco y otras entidades, y extendió el anuncio sobre la suspensión de actividades de sus Embajadas en el País.

La Alerta de Viaje pide a sus ciudadanas y ciudadanos el extremar precauciones en Jalisco (incluyendo a Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), el estado de Baja California (con Tijuana, Tecate y Ensenada), el estado de Quintana Roo (con Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum) y el estado de Nayarit (incluida la zona de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, cerca de Puerto Vallarta).

También considera a Sinaloa (incluido Mazatlán) y zonas de los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

"Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivada de ellas, se exhorta a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en diversas localidades de México a que permanezcan en sus hogares", instó la autoridad estadounidense.

Además, dijo, el personal del Gobierno de los Estados Unidos en Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit), Ciudad Guzmán (Jalisco), Cancún (Quintana Roo), Playa del Carmen (Quintana Roo), Cozumel (Quintana Roo), Reynosa (estado de Tamaulipas), Tijuana (Baja California) y Michoacán, trabajarán a distancia este lunes 23 de febrero, "y los ciudadanos estadounidenses deben hacer lo mismo", añadió el comunicado.

En este sentido, refirió la autoridad estadounidense, se ha dado instrucciones a todo el personal del Gobierno de los Estados Unidos en el Consulado General de Monterrey para que permanezca en el área metropolitana de Monterrey, y se ha ordenado al personal del Gobierno de los Estados Unidos que no viaje a Mazatlán hasta el miércoles 25 de febrero.

"Aunque no se ha cerrado ningún aeropuerto, los bloqueos de carreteras han afectado a las operaciones de las aerolíneas, y se han cancelado la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta. Se han suspendido todos los servicios de transporte en Puerto Vallarta.Algunas empresas han suspendido sus operaciones", alertó el gobierno de EU como parte de la actualización a sus ciudadanas y ciudadanos.

Por último, añadió que las autoridades mexicanas anunciaron en la tarde del 22 de febrero que se restringirán temporalmente las operaciones en las autopistas de peaje de Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Tijuana, Querétaro, Veracruz y Mazatlán debido a los bloqueos que han afectado a los automovilistas.

Medidas a tomar

Busque refugio y minimice los desplazamientos innecesarios.

Evite las zonas cercanas a la actividad policial.

Consulte @CAPUFE en X para conocer el estado de los cierres de carreteras.

Siga los medios de comunicación locales para obtener información actualizada.

Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar a través del teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

CT