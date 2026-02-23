Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 23 de febrero anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 24 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19

Miércoles 25 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

