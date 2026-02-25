La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el pasado domingo 22 de febrero sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y señalado como líder y fundador del Cártel Nueva Generación (CNG). El fallecimiento ocurrió durante un operativo de seguridad desplegado en Tapalpa, Jalisco, con la participación de fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

Tras el anuncio oficial, el nombre de Aguililla volvió a resonar a nivel nacional. Este municipio de Michoacán ha sido identificado como el lugar de origen de Oseguera Cervantes, lo que lo colocó nuevamente en el centro del debate público.

Más allá de su vínculo con el personaje criminal, Aguililla es una localidad enclavada en la sierra, caracterizada por su clima cálido y su vocación agrícola y ganadera. Sin embargo, su ubicación estratégica entre zonas montañosas también la convirtió, en años recientes, en escenario de disputas entre grupos del crimen organizado, una situación que marcó profundamente la vida cotidiana de sus habitantes.

¿Cómo es Aguililla, Michoacán?

El municipio de Aguililla es uno de los 113 municipios que integran el estado mexicano de Michoacán. Se encuentra localizado al suroeste del estado y aproximadamente 290 kilómetros al suroeste de la ciudad de Morelia.

Gracias a la riqueza de su suelo, la región destaca por su amplia producción agrícola, especialmente de limón, jitomate y chile.

Sin embargo, su ubicación estratégica entre montañas lo han hecho desde hace décadas un ansiado botín de los grupos criminales.

En 2021, el Cártel Nueva Generación (CNG) se hizo con el control de todo Aguililla, por lo que los vecinos contaron que su municipio se transformó en un campo de batalla.

"Al entrar el CNG se hizo una guerra en el pueblo y, después de correr a sus rivales (los miembros de Carteles Unidos), se hizo una cacería durante semanas en las que vimos asesinados en las calles y casas quemadas como parte de esa 'limpia' que decían hacer para borrar al otro grupo", recordó en 2021 Gilberto Vergara, párroco en Aguililla, para el medio BBC.

¿Qué pasó en Aguililla tras la caída de “El Mencho”?

Tras el abatimiento del capo, Aguililla se convirtió en uno de los puntos del país donde se denunciaron múltiples hechos violentos, entre ellos enfrentamientos con armas de fuego, quema de vehículos y otros escenarios de violencia que obligaron a la población a mantenerse resguardada.

“En Aguililla el caos está desatado, no hay autoridad, no hay nadie, no hay fuerza armada y desde ayer hasta ahora hay quema de carros por las calles y caos completo”, señaló un testigo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP