Mega bloqueo de transportistas en CDMX: ¿A qué hora y qué vialidades cierran?

Ante el incremento constante del precio del diésel y la falta de respuesta por parte de las autoridades federales a todas sus demandas, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció un mega bloqueo este próximo miércoles 29 de octubre.

En las últimas semanas, la comunidad de transportistas ha expresado su descontento por la falta de acción del Gobierno capitalino frente a sus exigencias, entre las que plantearon el aumento de la tarifa del pasaje y la entrega de un bono de combustible, como medida auxiliar por la alza de los costos de operación .

Sin embargo, aunque este martes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el tema se discutirá hasta llegar a un acuerdo que favorezca tanto a los transportistas como con los usuarios del transporte público quienes también han presentado quejas y solicitado mejoras en el servicio; la FAT decidió no cancelar los bloqueos.

Según lo informado, el mega bloqueo afectará gran parte de las principales vialidades de la capital mexicana; por ello, se exhorta a la población a tomar las medidas necesarias antes del inicio de la movilización.

La asociación de conductores indicó que el mega bloqueo comenzará el miércoles 29 de octubre a las 6:30 horas y se desplegará por los siguientes puntos:

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Querétaro

Paseo de la Reforma

Calzada de Tlalpan

Calzada Ignacio Zaragoza

Circuito Interior

Periférico

Avenida Insurgentes

Indios Verdes

Observatorio

Tasqueña

No obstante, podría ser que, en el transcurso del día, más calles y avenidas aledañas se vean afectadas debido al flujo vehicular y otras causas relacionadas con los bloqueos.

Por el momento, ni las autoridades locales ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han reportado otras vialidades afectadas, aunque se prevé que las negociaciones continúen durante la semana.

CORTESÍA

XP