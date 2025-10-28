Fallece Doña Elo, mujer que abrazó a su esposo durante inundaciones en Poza Rica

Tras las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cazones en Poza Rica, Veracruz, se volvió viral un video que mostraba a una pareja de adultos mayores esperando su rescate, abrazados y aferrados el uno al otro en medio de la contingencia. Lamentablemente, Elodia Reyes Azuara, conocida como Doña Elo, una de las protagonistas de la grabación, falleció el lunes pasado .

Doña Elo y su esposo Hilario Reynosa se hicieron notar luego de la difusión de uno de los videos más conmovedores de los últimos años , pues el matrimonio, que llevaba más de 26 años juntos, fue víctima de un desastre devastador que los llevó a sujetarse el uno al otro para poder sobrevivir.

La historia de amor que conmovió a todo México, desafortunadamente, llegó a su fin este 27 de octubre, ya que distintos medios informaron que Elodia Reyes, la mujer resiliente que esperó en el techo de su casa a ser rescatada en medio de la inundación, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio .

Según los reportes, luego de ser rescatados, Hilario y Elodia fueron trasladados al municipio de Naranjos, debido a que su casa fue totalmente destruida por el agua. Días después regresaron a Poza Rica para limpiar el lugar.

Fue entonces cuando la señora Reyes comenzó a presentar malestar y fue llevada a un hospital para tratar su caso; poco después, el señor Reynosa tuvo que despedirse de la persona con la que luchó para salvar su vida en medio del desastre natural, ya que su deceso fue confirmado .

“Yo no me quería morir, no quería; lo único que le pedía a Dios y a la Virgen era que no me llevara, que no dejara que me ahogara”, confesó Doña Elo en una entrevista sobre la tragedia.

Tanto la comunidad de Poza Rica como el país entero se encuentran de luto ante la partida de esta valiente mujer y por las demás vidas que se perdieron en las inundaciones.

Se informó que los restos de Doña Elo serán trasladados al municipio de Naranjos, de donde era originaria, para darles sepultura.

