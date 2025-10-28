¿Cuánto gastan los mexicanos en plataformas de streaming?

Pagar servicios de streaming como Netflix o HBO ya es tan elevado que compite con servicios de primera necesidad como la luz, el internet y la telefonía, según demuestra un estudio de la EAE Business School.

Titulado “El gasto en plataformas audiovisuales en hogares: Hábitos y nuevas tendencias de consumo”, el estudio refleja cómo más de la mitad de los hogares mexicanos paga al menos una suscripción de streaming.

Dejando un gasto mensual de alrededor mil 600 pesos, una cifra que —debido a la inflación— representa un mayor esfuerzo económico para familias en México.

El análisis demuestra que la industria del streaming camina sobre una cuerda floja, pues debido a los altos precios y la llamada "fatiga del abonado", muchos usuarios repiensan qué tanto están dispuestos a desembolsar.

“Las plataformas deben equilibrar precio, catálogo y flexibilidad si quieren retener a sus usuarios”, enfatiza el estudio. Además, recordemos que pagar los servicios de Netflix, Prime Video, HBO y demás ya se ha transformado en un pago casi fijo para los mexicanos. Con base el informe:

El gasto promedio en streaming es de mil 600 pesos mensuales

Las tarifas han aumentado hasta cuatro veces más que la inflación en la última década.

Muy a pesar del encarecimiento, la mayoría de los usuarios encuentran continúan pagando debido al acceso a contenido exclusivo, facilidad de uso y disponibilidad y la calidad del catálogo.

Por otra parte, el estudio concluye con una nueva forma híbrida de entretenimiento; servicios de pago y gratuitos, es bajo este contexto que 3 de cada 4 usuarios en México opta por alternativas como el AVOD (video bajo demanda con anuncios) o el FAST (canales gratuitos de streaming.

