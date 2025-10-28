CFE: Así puedes realizar GRATIS el cambio de titular del recibo de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece un trámite gratuito y sencillo para realizar el cambio de titularidad. Este procedimiento garantiza que la cuenta de electricidad quede a nombre del nuevo ocupante o propietario de un inmueble.

A continuación, te explicamos los pasos a seguir y los documentos requeridos para completar este trámite, así como el tiempo estimado para que el cambio se refleje en tu recibo de luz.

Cambio de titular por renta

RFC del solicitante

Carta dirigida a la CFE explicando los motivos del cambio de titularidad

Contrato de arrendamiento a nombre del nuevo inquilino

Identificación oficial (INE) del titular del contrato de arrendamiento

Foto reciente de la lectura del medidor, tomada cerca de la fecha del trámite

Cambio de titular por compra-venta

RFC del nuevo propietario

Carta solicitando el cambio de titularidad

Constancia predial actualizada

Contrato de compra-venta del inmueble

Identificación oficial (INE) del nuevo propietario

Foto actualizada de la lectura del medidor

Cambio de titular por fallecimiento del titular

Carta solicitando el cambio de titularidad por fallecimiento

Acta de defunción del titular

Datos del titular fallecido (nombre completo e identificación)

Datos del nuevo titular (nombre completo e identificación oficial vigente)

Código universal del punto de suministro (en el último recibo de luz)

Este trámite no puede realizarse en línea ni por teléfono; debes acudir personalmente a una sucursal del Centro de Atención de Clientes de la CFE en la localidad del inmueble. Para comenzar, llama al 071 para agendar una cita. Asegúrate de reunir la documentación correspondiente según el motivo del trámite y de no tener adeudos pendientes, ya que esto podría retrasar el proceso.

El cambio de titularidad es gratuito, pero puede tardar entre 15 y 20 días en reflejarse en tu recibo de luz. Con este procedimiento, la CFE garantiza que el servicio eléctrico esté a nombre del nuevo ocupante o propietario, ofreciendo una gestión más clara y segura de los servicios del hogar.

