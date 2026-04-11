Una nueva mujer fue asesinada a balazos en el interior de su domicilio en la colonia Juntas de Humaya, en Culiacán, Sinaloa. Con este nuevo hecho, suman cinco féminas privadas de la vida en forma violenta en el transcurso de esta semana sin que en ninguno de los casos sus agresores hayan sido detenidos.

¿Qué se sabe del asesinato de una mujer en Juntas de Humaya, Culiacán?

De acuerdo con la agencia El Universal, autoridades de seguridad pública y militares fueron alertadas sobre detonaciones de armas de fuego en una vivienda ubicada por la calle 18 de Febrero , por lo que al presentarse descubrieron que se trataba de una mujer asesinada a balazos cuya identidad ni su edad se dieron a conocer.

Los cuerpos de auxilio que arribaron al lugar determinaron que la mujer, quien presentaba varios impactos de bala en el cuerpo, no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General de Sinaloa sobre el nuevo feminicidio.

¿Qué otros feminicidios se registraron en Sinaloa en los primeros 10 días de abril?

El viernes pasado, se conoció que sobre la banqueta de la avenida Rosendo R. Rodríguez, en la colonia Adolfo López Mateos, fue ubicado el cuerpo de una mujer de apariencia joven, la cual presentaba varios impactos de bala.

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El personal de la Cruz Roja que respondió al reporte confirmó que la víctima no presentaba signos vitales, por lo que se avisó a la Fiscalía General del Estado para que acudiera a levantar las evidencias, testimonios y el cuerpo de la víctima.

Un día antes, en el segundo cuadro de la ciudad, una mujer de apariencia joven fue asesinada de varios disparos por personas desconocidas frente a un bar ubicado por la calle Vicente Guerrero. Pese a que los cuerpos de auxilio acudieron minutos después del reporte, los paramédicos determinaron que ella ya no presentaba signos vitales.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad y al personal de la Cruz Roja sobre disparos contra una mujer afuera de un hotel y frente a un bar en la zona conocida como la Caseta Cuatro; en este caso, la víctima fue identificada como Sandra "N".

JM

