Un comando armado ejecutó a tiros a Miguel Ángel Pantoja la mañana de este viernes 24 de abril de 2026 en una zona residencial de Ensenada, Baja California. Los atacantes acorralaron al coordinador regional de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General con varios vehículos y abrieron fuego directamente contra su camioneta oficial tipo F-150.

El funcionario realizaba labores operativas de alto riesgo en el municipio cuando los sicarios lo interceptaron de manera sorpresiva en el fraccionamiento Villas del Rey I. Tras recibir múltiples impactos de bala de grueso calibre, la camioneta de Pantoja continuó su marcha sin control hasta estrellarse violentamente contra otro automóvil particular que transitaba por la zona, mientras los agresores huían rápidamente del lugar para evadir a la justicia.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Miguel Ángel Pantoja, coordinador regional de la FGE?

Los criminales planearon el ataque con precisión militar para asegurar la muerte del mando policiaco y enviar un mensaje de terror a las instituciones. Testigos presenciales grabaron videos que circulan en redes sociales donde muestran la camioneta oficial completamente perforada por las balas, evidenciando la brutalidad y la saña de la emboscada.

��Asesinan a Miguel Ángel Pantoja, coordinador regional Ensenada-San Quintín de Homicidios de la Fiscalía estatal.



Fue interceptado y atacado a balazos en la colonia Villas Residencial del Rey, en Ensenada, BC. pic.twitter.com/kSUoj7m5Bp— Azucena Uresti (@azucenau) April 24, 2026

Las fuerzas federales, estatales y la policía municipal llegaron al sitio apenas unos minutos después de escuchar las fuertes detonaciones, pero solo encontraron el cuerpo sin vida del agente dentro de la unidad destrozada. Los responsables utilizaron tácticas de encajonamiento vehicular para bloquear cualquier ruta de escape del funcionario, un método letal que los cárteles de la droga emplean frecuentemente para aniquilar a objetivos de alto perfil sin darles oportunidad de defenderse.

Hasta el momento, la Fiscalía de Baja California mantiene un hermetismo total sobre el caso y evita emitir un comunicado oficial que explique la pérdida de su coordinador regional. La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, evadió las preguntas directas de la prensa local y delegó toda la responsabilidad informativa a la propia Fiscalía, argumentando que ellos poseen los datos formales.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo, confirmó ante los medios que los criminales perpetraron un ataque directo y premeditado, motivado exclusivamente por las investigaciones operativas que Pantoja lideraba en la región.

Como respuesta inmediata, las corporaciones de seguridad instalaron retenes rigurosos y filtros de revisión en vialidades estratégicas de la ciudad, pero lamentablemente no reportan ninguna detención relacionada con este crimen de alto impacto.

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Ensenada, bajo una ola de violencia por el crien organizado

Los cárteles de la droga intensificaron sus ataques directos contra las autoridades para frenar las investigaciones de homicidios y mantener su control territorial absoluto en el norte de México. Este trágico suceso no representa un hecho aislado en la región; apenas en enero de 2026, un grupo de sicarios acribilló a Israel Ortiz Castillo, subcomandante operativo de la misma institución en Ensenada, e incendiaron el vehículo que usaron para escapar y borrar evidencias.

La eliminación violenta de figuras clave como Pantoja paraliza temporalmente las carpetas de investigación más sensibles y complejas del Estado. Los criminales buscan sembrar terror psicológico entre los agentes investigadores para disuadirlos de indagar los asesinatos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

JM