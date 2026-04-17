Asesinan a líder sindical en Oaxaca y en las oficinas encuentran otros 2 cuerpos

La noche del jueves 16 de abril marcó un episodio sumamente oscuro para el sector del transporte en el sur de México. Iván Tomás Luis Villaseca, un reconocido líder de la Confederación Joven de México, fue víctima de un ataque armado directo que le arrebató la vida mientras circulaba por una vía principal, desatando el pánico entre los habitantes locales.

Este lamentable suceso no es un hecho aislado, sino que representa una preocupante y violenta escalada en la crisis que azota a los gremios de la región. Las autoridades locales se movilizaron de inmediato para acordonar la zona, pero la sorpresa fue mayúscula cuando la investigación los llevó a inspeccionar las instalaciones del propio sindicato, revelando una escena aún más aterradora, a continuación te informamos todos los detalles sobre este terrible suceso.

El ataque en San Sebastián Tutla y el sorpresivo hallazgo

Los hechos violentos comenzaron alrededor de las 22:28 horas en el municipio de San Sebastián Tutla. De acuerdo con los reportes oficiales, sujetos fuertemente armados interceptaron al dirigente en el concurrido crucero de Camino Nacional y Privada de los Nogales, abriendo fuego sin mediar palabra y dándose a la fuga rápidamente con rumbo desconocido.

Tras recibir un impacto de bala de grueso calibre, el líder gremial fue auxiliado y trasladado de urgencia a la Clínica Panamericana. A pesar de los rápidos esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, fue declarado sin vida poco después de su ingreso, confirmando así el trágico desenlace de este ataque premeditado que sacude a la comunidad.

Sin embargo, el horror no terminó en las puertas del hospital. Al inspeccionar el inmueble principal de la Confederación Joven de México, los agentes ministeriales encontraron los cuerpos sin vida de otras dos personas, lo que multiplicó la gravedad del caso ante la opinión pública.

Claves del caso y la respuesta de las autoridades estatales

Para entender la magnitud de este suceso que mantiene en vilo a Oaxaca, es fundamental revisar los puntos clave que la Fiscalía General de Oaxaca ha revelado hasta el momento en su carpeta de investigación 8668/UEIH/2026 por el delito de homicidio calificado:

El móvil del crimen: Todo apunta a un violento ajuste de cuentas derivado de la intensa disputa histórica por el control sindical, la asignación de obras públicas y las rutas de transporte en la entidad.

Todo apunta a un violento ajuste de cuentas derivado de la intensa disputa histórica por el control sindical, la asignación de obras públicas y las rutas de transporte en la entidad. Operativo táctico: Se ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad y peritaje para rastrear los vehículos involucrados, analizar las cámaras de videovigilancia y definir las rutas de escape utilizadas por los involucrados esa noche.

Se ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad y peritaje para rastrear los vehículos involucrados, analizar las cámaras de videovigilancia y definir las rutas de escape utilizadas por los involucrados esa noche. Historial polémico: La familia Luis Villaseca acumula más de una década de conflictos, denuncias y expedientes judiciales vinculados a la dirección de organizaciones sindicales, lo que añade una capa de complejidad a las indagatorias actuales.

El oscuro historial de disputas sindicales en la región sur

El nombre de Iván Tomás Luis Villaseca ya era ampliamente conocido en los registros judiciales y mediáticos. Debido a que en el año 2016, enfrentó graves acusaciones por tentativa de homicidio tras un altercado con su propio tío, lo que lo llevó a ser detenido en 2020 y sujeto a prisión preventiva.

Este violento episodio subraya la urgente necesidad de pacificar el sector transportista en el estado de Oaxaca, mientras la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto promete que no habrá impunidad y la población observa con temor cómo las disputas siguen cobrando vidas.

CT