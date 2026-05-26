Diputados locales de Morena presentaron a la Secretaría General de la Cámara de Diputados de Chihuahua una solicitud de juicio político contra la gobernadora Maru Campos.

Lo anterior debido a la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, quienes fallecieron el pasado 19 de abril, después de un operativo hecho por las autoridades locales con el fin de desmantelar un laboratorio de drogas.

¿Qué legisladores de Morena pidieron juicio político contra Maru Campos en Chihuahua?

Los diputados locales que firman la solicitud son:

Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo

Magdalena Rentería Pérez

Leticia Ortega Máynez

Óscar Daniel Avitia Arellanes

Elizabeth Guzmán Argueta

María Antonieta Pérez Reyes

Brenda Francisca Ríos Prieto

Pedro Torres Estrada

Edith Palma Ontiveros

Herminia Gómez Carrasco

Jael Argüelles Díaz



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Morena vs Maru Campos: cruces de declaraciones, una manifestación y otros roces

El pasado 12 de mayo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió a los legisladores locales morenistas que promovieran el juicio político en contra de la mandataria estatal por la intervención de los agentes extranjeros en la entidad.

Cuatro días después, el 16 de mayo, Morena organizó una marcha en contra de Campos, acusándola de atentar contra la soberanía nacional al permitir que los agentes de Estados Unidos participaran en el operativo antidrogas.

JM