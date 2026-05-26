Martes, 26 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Diputados de Chihuahua piden juicio político contra Maru Campos por caso CIAgate

Un total de 11 legisladores firmaron una solicitud presentada hoy ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados local

Por: SUN .

Maru Campos fue citada por la FGR por el caso CIAgate y ahora legisladores morenistas atendieron una petición de Ariadna Montiel. SUN/ARCHIVO

Maru Campos fue citada por la FGR por el caso CIAgate y ahora legisladores morenistas atendieron una petición de Ariadna Montiel. SUN/ARCHIVO

Diputados locales de Morena presentaron a la Secretaría General de la Cámara de Diputados de Chihuahua una solicitud de juicio político contra la gobernadora Maru Campos.

LEE: Maru Campos critica citatorio de la FGR; dice que está mal hecho y es incongruente

Lo anterior debido a la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, quienes fallecieron el pasado 19 de abril, después de un operativo hecho por las autoridades locales con el fin de desmantelar un laboratorio de drogas.

¿Qué legisladores de Morena pidieron juicio político contra Maru Campos en Chihuahua?

Los diputados locales que firman la solicitud son:

  • Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo
  • Magdalena Rentería Pérez
  • Leticia Ortega Máynez
  • Óscar Daniel Avitia Arellanes
  • Elizabeth Guzmán Argueta
  • María Antonieta Pérez Reyes
  • Brenda Francisca Ríos Prieto
  • Pedro Torres Estrada
  • Edith Palma Ontiveros
  • Herminia Gómez Carrasco
  • Jael Argüelles Díaz
     
     

Morena vs Maru Campos: cruces de declaraciones, una manifestación y otros roces

El pasado 12 de mayo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió a los legisladores locales morenistas que promovieran el juicio político en contra de la mandataria estatal por la intervención de los agentes extranjeros en la entidad.

Cuatro días después, el 16 de mayo, Morena organizó una marcha en contra de Campos, acusándola de atentar contra la soberanía nacional al permitir que los agentes de Estados Unidos participaran en el operativo antidrogas.

JM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones