La relación política entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, pasó de la cercanía dentro de Morena a un enfrentamiento público marcado por acusaciones, investigaciones y señalamientos mutuos que hoy mantienen a ambos en bandos opuestos.

De aliados políticos a adversarios

Marina del Pilar llegó a la gubernatura de Baja California en 2021 tras suceder a Jaime Bonilla, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021. Ambos pertenecían a Morena y, durante un tiempo, fueron considerados parte del mismo proyecto político.

Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse conforme avanzó la administración de la actual mandataria. El distanciamiento se hizo evidente cuando el gobierno estatal impulsó investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con la gestión de Bonilla y algunos de sus excolaboradores.

Las acusaciones escalaron con el paso del tiempo

El conflicto dejó de ser únicamente institucional y pasó al terreno político y mediático. Según información retomada por Uno TV, Bonilla realizó diversas críticas públicas contra el gobierno de Marina del Pilar, mientras que la gobernadora sostuvo que parte de los ataques en su contra provenían de su antecesor.

Con el tiempo, Bonilla abandonó Morena y asumió el liderazgo estatal del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, consolidando la ruptura entre ambos actores políticos.

Los audios filtrados intensificaron el enfrentamiento

La confrontación alcanzó un nuevo nivel tras la difusión de audios en los que se escucha a Marina del Pilar hablando sobre un supuesto acercamiento con personas que se presentaban como representantes de autoridades estadounidenses.

La gobernadora reconoció que la conversación era auténtica, pero aseguró que se trató de una reunión organizada por Jaime Bonilla, quien (afirmó) le ofreció contactos para abordar el tema de la revocación de su visa estadounidense. Según Marina del Pilar, actuó "de buena fe" y terminó siendo víctima de una trampa para desacreditarla.

Bonilla rechazó los señalamientos

Por su parte, Jaime Bonilla negó haber organizado una operación para grabar o filtrar las conversaciones. El exgobernador aseguró que no estuvo presente en esas reuniones, que no aparece mencionado en las grabaciones y que tampoco tiene relación con agencias estadounidenses. Además, sostuvo que la revocación de la visa de Marina del Pilar obedeció a investigaciones propias de Estados Unidos y no a sus declaraciones públicas.

Un conflicto que impacta a la política de Baja California

La disputa entre ambos personajes no solo representa un enfrentamiento personal, sino que también ha generado tensiones dentro de la alianza entre Morena y el PT en Baja California de cara a futuros procesos electorales.

Mientras Marina del Pilar responsabiliza a Bonilla de haberle tendido una trampa, el exmandatario sostiene que la gobernadora intenta culparlo para desviar la atención de la polémica generada por los audios filtrados.

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