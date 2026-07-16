La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el estatus del Tren Interoceánico tras un percance en Oaxaca. La Secretaría de Marina reportó la salida parcial de vagones en la Línea Z, pero la Mandataria descartó un descarrilamiento total . El suceso, en Asunción Ixtaltepec, enciende alertas por ocurrir en la misma zona del trágico accidente anterior.

El reporte de las autoridades

El incidente ocurrió durante la madrugada del martes en un tramo de la Línea Z, ubicado en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. La Secretaría de Marina (Semar) detalló que el percance involucró a dos unidades articuladas de un tren de carga .

Incidente en la Línea Z del Tren Interoceánico. SUN / ARCHIVO

La dependencia federal confirmó de forma rápida que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas por este hecho. De igual forma, las autoridades activaron los protocolos de seguridad para retirar la locomotora y liberar la vía afectada.

La postura de Claudia Sheinbaum

Durante "La Mañanera", la Presidenta explicó los detalles del reporte recibido por la Marina.

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"Más que descarrilamiento, se movió, digamos; no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente", sostuvo .

La Mandataria aseguró que su Administración ya revisa recomendaciones técnicas para reforzar la seguridad de esta ruta. Para este análisis, el Gobierno de México utiliza observaciones hechas por TÜV, una empresa consultora contratada para evaluar la operación del corredor.

El fantasma del accidente anterior

La preocupación de las y los usuarios crece debido a que este evento sucedió en el mismo sitio del siniestro de diciembre de 2024. Aquel fuerte accidente de un tren de pasajeros dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 heridos .

A causa de esa tragedia, el servicio de pasajeros del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) sigue suspendido.

Sheinbaum adelantó que pronto dará a conocer noticias sobre el futuro y el posible restablecimiento de este servicio de pasajeros.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó el siniestro anterior a negligencia y exceso de velocidad de la tripulación. La institución descartó fallas en la infraestructura, liberando de responsabilidad penal a la Semar por la construcción de la vía.

Este proyecto de infraestructura, ideado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico.

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FF