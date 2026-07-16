El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo estrecha vigilancia una zona de baja presión en el Pacífico sur mexicano que ha incrementado su fuerza en las últimas horas. De continuar su evolución, este sistema podría dar origen a "Fausto", el cual se convertiría en el sexto ciclón tropical de la temporada 2026.

La formación de este fenómeno climatológico ocurre en plena temporada de huracanes, lo que ha encendido las alertas de las autoridades de Protección Civil ante el posible incremento de lluvias intensas y oleaje elevado en las costas del occidente y sur de la República Mexicana.

Vigilancia en el Pacífico: ¿Dónde se ubica el sistema?

De acuerdo con el reporte oficial más reciente del SMN, el centro de este sistema se localiza aproximadamente a 965 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero . Las autoridades informaron que el fenómeno presenta las siguientes características y proyecciones de evolución:

Probabilidad de desarrollo en 48 horas: Incrementó al 20% .

Probabilidad de desarrollo en 7 días: Se mantiene en un alto 90% .

Trayectoria: Registra un desplazamiento constante hacia el oeste-noroeste.

Debido a su ubicación y a la velocidad de sus vientos, los meteorólogos prevén que el sistema continúe ganando organización durante el fin de semana, por lo que su transición a depresión tropical o tormenta tropical "Fausto" podría ocurrir en los próximos días .

Pronóstico del clima actual y zonas afectadas por las lluvias

La presencia de esta zona de baja presión, en combinación con canales de baja presión extendidos sobre el interior del territorio nacional y la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, mantendrá un temporal de lluvias de fuertes a intensas en gran parte del país.

El pronóstico del clima para las próximas horas prevé:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Principalmente en los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, debido a la cercanía con el sistema en desarrollo.

Lluvias fuertes a muy fuertes: En zonas del occidente de México, incluyendo Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, donde se esperan tormentas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde y noche.

Viento y oleaje: Se anticipan rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Te puede interesar: El Lago de Chapala alcanza su mejor nivel en tres años

Las autoridades federales exhortan a la población de las entidades mencionadas, así como a la navegación marítima, a extremar precauciones ante el riesgo de deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas. Se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA