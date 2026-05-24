Javier Coello Trejo, conocido como "El Fiscal de Hierro", falleció este 24 de mayo a los 77 años de edad. Será velado en Gayosso Lomas Memorial.Vía redes sociales, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, se refirió a Coello Trejo como un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público. "Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil", expresó el legislador.En breve, más información...* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF