Domingo, 24 de Mayo 2026

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Reportan el fallecimiento de Javier Coello Trejo, "El Fiscal de Hierro"

El abogado y personalidad de la política mexicana durante el sexenio de López Portillo falleció a los 77 años

Por: El Informador

UNSPLASH / W. Tingey

UNSPLASH / W. Tingey

Javier Coello Trejo, conocido como "El Fiscal de Hierro", falleció este 24 de mayo a los 77 años de edad. Será velado en Gayosso Lomas Memorial.

Vía redes sociales, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, se refirió a Coello Trejo como un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público.

 X / @VelascoM_
 X / @VelascoM_

"Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil", expresó el legislador.

En breve, más información...

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