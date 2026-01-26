Marchan en Morelia tras el asesinato de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana

Con flores blancas, veladoras y pancartas, integrantes de la comunidad sorda, personas con discapacidad, colectivos civiles y ciudadanos se unieron este domingo en el centro de Morelia para exigir justicia tras el asesinato de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) , un caso que ha conmocionado a Michoacán y al país entero.

La marcha inició alrededor de las 10:00 horas en la Fuente de Las Tarascas y recorrió las principales avenidas del centro histórico hasta llegar al Palacio de Gobierno del estado.

Los manifestantes vestían de blanco y portaban rosas blancas como símbolo de paz y recuerdo por las víctimas: Víctor Manuel Mújica Vega, de 37 años, su esposa Anayeli Hernández León, de 36 años, y su hija Megan, de 12 años, quienes fueron localizados sin vida en el municipio de Zinapécuaro tras ser reportados como desaparecidos el 15 de enero.

Según reportes oficiales, los cuerpos presentaban lesiones de arma de fuego y signos de haber sido calcinados, lo que generó una indignación generalizada.

La familia era reconocida en Morelia y otros municipios por su trabajo en favor de la inclusión social, colaborando como intérpretes de LSM en actividades educativas, legislativas y comunitarias, especialmente apoyando a la comunidad sorda.

Durante la marcha, los asistentes exigieron que los responsables sean castigados y que las autoridades garanticen la seguridad de los grupos más vulnerables.

Colectivos civiles y familiares de las víctimas denunciaron además que la violencia hacia personas con discapacidad y miembros de la comunidad sorda a menudo es invisibilizada y que es necesario dar mayor visibilidad a sus derechos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que ya hay una persona detenida, identificada como Alfredo “N“, familiar de las víctimas, y que las investigaciones continúan para determinar si existen otros implicados y esclarecer los motivos del homicidio.

La autoridad aseguró que se trabaja con protocolos especiales de protección y seguimiento a las víctimas indirectas, como familiares y miembros de la comunidad sorda.

La convocatoria fue pacífica, sin incidentes, y logró reunir a decenas de personas, quienes con pancartas y consignas demandaron verdad, justicia y protección para la comunidad sorda.

