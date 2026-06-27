En pleno mes de la diversidad, conocer cuántas personas LGBT+ viven en México y cómo comenzó su lucha es clave para entender nuestra evolución. Descubre las cifras oficiales y la historia de valentía que transformó las calles de la capital para siempre.

¿Cuántos somos? Las cifras de la diversidad

En la actualidad, la visibilidad de la diversidad sexual ha alcanzado niveles sin precedentes. Según datos oficiales, millones de ciudadanos se identifican abiertamente con alguna orientación sexual o identidad de género no normativa, consolidando una presencia innegable.

El Inegi reveló a través de la ENDISEG que en el país existen cinco millones de personas LGBT+ . Esta cifra representa al 5.1 por ciento de la población mexicana mayor de 15 años.

Esto significa que una de cada veinte personas forma parte de esta comunidad. Con este levantamiento estadístico, la nación se posicionó como pionera mundial en medir oficialmente a su población diversa con rigor científico.

La Ciudad de México y el Estado de México destacan como las entidades con mayor cantidad de habitantes bajo este espectro . Sin embargo, la presencia de la comunidad se extiende por toda la República.

Llegar a este nivel de reconocimiento institucional no fue un proceso sencillo. Detrás de estas cifras existe una larga historia de resistencia que comenzó hace casi cinco décadas, cuando salir a la calle implicaba un riesgo inminente.

El origen de la lucha en la capital

Todo se remonta al 29 de junio de 1979, fecha que marcó un antes y un después en los derechos civiles . Ese día se llevó a cabo la Marcha del Orgullo Homosexual de México.

El evento fue impulsado por agrupaciones pioneras como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo Lambda y Oikabeth. Estos colectivos decidieron alzar la voz en un contexto social sumamente hostil y conservador.

Originalmente, el contingente planeaba caminar sobre el emblemático Paseo de la Reforma. No obstante, las autoridades policiales desviaron a los manifestantes hacia calles aledañas para evitar que fueran vistos por el público general.

A pesar de la censura, alrededor de mil jóvenes marcharon con valentía hasta la Plaza Carlos Finlay. Sus consignas exigían el cese de la represión policial y la libertad sexual, sentando las bases del activismo .

El objetivo principal de aquella movilización era visibilizar la violencia sistemática y exigir un alto a la discriminación. Querían demostrar que existían, que merecían respeto y que no seguirían en la clandestinidad.

Con el paso de los años, aquella pequeña protesta se transformó en un evento multitudinario. Hoy en día, la marcha congrega a cientos de miles de asistentes que celebran la diversidad y exigen igualdad.

Aunque se han logrado avances significativos, como el matrimonio igualitario en varios estados, los retos persisten. La discriminación y la violencia siguen siendo obstáculos que la comunidad enfrenta diariamente en diversos ámbitos.

Recordar a los pioneros de 1979 y analizar las cifras actuales nos permite dimensionar el camino recorrido. La historia del orgullo es un recordatorio de que la visibilidad seguirá siendo la herramienta más poderosa para el cambio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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