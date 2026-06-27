Es un fenómeno común en diversas regiones: tras una mañana soleada y calurosa, las nubes comienzan a acumularse durante la tarde para finalmente descargar fuertes lluvias al caer la noche. Aunque para muchos parece un comportamiento cíclico aleatorio, el meteorólogo Mauricio López Reyes explica que este patrón responde a leyes claras de la física atmosférica.

El ciclo del calentamiento: El motor de la lluvia

De acuerdo con López Reyes, el proceso que desencadena estas precipitaciones tiene su origen en la radiación solar . Durante las primeras horas del día, el sol calienta la superficie terrestre de manera sostenida. Este incremento de temperatura provoca que el aire cercano al suelo se caliente y, al volverse menos denso que el aire frío superior, comience a ascender.

Sin embargo, el calor por sí solo no es suficiente. El experto señala que la presencia de humedad es el factor determinante para que este aire ascendente se transforme en un sistema de tormenta.

De la evaporación a la nube de tormenta

Cuando el aire cálido y húmedo se eleva, encuentra temperaturas más bajas en las capas superiores de la atmósfera. Este enfriamiento provoca que el vapor de agua se condense, dando paso a la formación de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas técnicamente como cumulonimbos.

"Por eso muchas lluvias fuertes aparecen después de varias horas de calentamiento, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche. No es casualidad: es física atmosférica en acción" , explica el especialista.

Factores clave de la inestabilidad atmosférica

Para que una tormenta vespertina se detone con éxito, deben combinarse tres elementos críticos en la atmósfera:

Calor: Proporciona la energía necesaria para que las masas de aire asciendan.

Humedad: Es el combustible necesario para la formación de nubes densas y precipitaciones intensas.

Inestabilidad: Es la diferencia de temperatura entre la superficie y las capas altas de la atmósfera, lo que permite que el aire continúe subiendo con fuerza una vez que el proceso de condensación ha iniciado.

Este proceso de acumulación de energía solar explica por qué los eventos de lluvia más intensos no ocurren al mediodía —cuando la temperatura es máxima—, sino horas después, una vez que las nubes han logrado alcanzar la estructura y altura necesarias para descargar el agua acumulada .

Entender este ciclo permite comprender mejor por qué las condiciones meteorológicas pueden cambiar drásticamente en cuestión de pocas horas, pasando de un ambiente soleado a una tormenta eléctrica intensa conforme avanza el día.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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