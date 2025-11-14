A días de la marcha convocada por la Generación Z para el 15 de noviembre en distintas ciudades de México, un símbolo destaca entre los llamados a participar: la bandera pirata de los Sombrero de Paja, inspirada en el anime “One Piece". Para muchos jóvenes, ese cráneo sonriente con sombrero de paja no es solo una referencia a la cultura otaku, sino un emblema de libertad, unidad y resistencia.

Originaria del manga y anime creado por Eiichirō Oda, la bandera —diseñada en la historia por Usopp a partir de un boceto de Monkey D. Luffy— representa la identidad de la tripulación protagonista, un grupo de piratas que se rebela contra el Gobierno Mundial para defender su independencia y la de otros pueblos, con el tiempo, este logotipo trascendió las pantallas y se convirtió en un ícono compartido por millones de jóvenes que crecieron con la serie.

En el universo de “One Piece", los Sombrero de Paja encarnan a una nueva generación de piratas que recorren islas y forjan alianzas con otras tripulaciones jóvenes, como las de Trafalgar D. Water Law y Eustass Kid.

Esa narrativa de lucha, camaradería y búsqueda de justicia parece haber encontrado eco en la vida real: reportes internacionales señalan que la bandera ha aparecido en protestas de Nepal, Indonesia y Francia, donde manifestantes la adoptan como un símbolo de identidad y de inconformidad social.

Para los jóvenes que se preparan para marchar en México, el uso de este emblema supuestamente no obedece a afinidades políticas específicas, más bien, funciona como un lenguaje visual común dentro de una generación que toma referencias del anime para expresar ideales y preocupaciones compartidas . En esta ocasión, el descontento se ha intensificado tras la aprobación del nuevo impuesto a videojuegos y, recientemente, por el asesinato de Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan, Michoacán.

La bandera ya estuvo presente en una primera manifestación el 8 de noviembre en la Ciudad de México, y todo apunta a que volverá a ondear este 15 de noviembre.

