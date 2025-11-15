Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 15 de noviembre determina que estará con nubes dispersas con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

