Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 15 de noviembre determina que estará con nubes dispersas con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12