Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 15 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 18 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

