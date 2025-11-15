Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 15 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 18 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Ciudad de México