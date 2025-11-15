Sábado, 15 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 15 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 18 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Zapopan
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto
Clima en Ciudad de México

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones