Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 15 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 75%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

