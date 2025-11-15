Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 15 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 75%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tapalpa