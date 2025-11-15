Sábado, 15 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 15 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 75%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones