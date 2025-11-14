Secretaría de Energía descarta desabasto de gas en el país

Ante las versiones que circulan en distintos medios de comunicación sobre supuestos racionamientos o desabasto programado en estados del centro de la República Mexicana, la Secretaría de Energía (SENER), Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas gaseras descartaron un desabasto.

En un comunicado, la Secretaría de Energía, en conjunto con las empresas de distribución de gas LP del país (Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras), desmintió esas versiones.

La dependencia aseguró que existe una estrecha coordinación y diálogo permanente entre el Gobierno de México y las empresas del sector para garantizar el abasto en beneficio de las familias mexicanas.

Finalmente, dijo que el abasto de gas LP está asegurado en toda la República Mexicana aun cuando se incrementa el consumo.

"La producción nacional de gas LP y las importaciones de este combustible operan de manera regular. El abasto a la zona centro del país se realiza mediante autotanques de las empresas del sector desde los puntos de importación, así como por ductos de Pemex", dijo.

Finalmente la dependencia hizo un llamado a no realizar compras de pánico.

"La SENER, Pemex, así como las empresas Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras, confirman que el abasto en todos los estados del centro, así como en toda la República Mexicana, está garantizado y se cuenta con los inventarios para atender la demanda regular de este energético, por lo que hacen un llamado a la población a mantener la calma y no realizar compras de pánico", afirmó.

