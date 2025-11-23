La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo, anunció que esta semana se conformará una Comisión Especial de Seguimiento para dar atención a las investigaciones relacionadas con los hechos de violencia ocurridos el 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México , durante la denominada Marcha de la Generación Z.

En conferencia de prensa, la legisladora afirmó que las indagatorias se realizarán hasta sus últimas consecuencias , y subrayó que la iniciativa no responde a intereses políticos ni busca represalias contra los alcaldes.

"Esta comisión que se va a instalar estará puntualmente revisando absolutamente todo, no estará integrada solamente por Morena, todas y todos los grupos parlamentarios estarán inmersos en esta Comisión, todos y todas podremos opinar, podremos revisar la información que se tenga ahí y actuar con responsabilidad…

"Esta comisión hará las investigaciones necesarias, no es persecución política, es que la gente de la Ciudad conozca de a deveras cómo nos estamos conduciendo, porque además somos servidores públicos, eso es algo, que nos tiene que quedar claro: así como tenemos derecho a decir, hay que responder también por lo que hacemos", puntualizó.

Recordó que las comisiones especiales se crean para investigar un asunto y al finalizar desaparecen; asimismo, precisó que pueden citar, a través de los órganos internos competentes del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación.

"No vamos con esta comisión a intentar, como lo dicen ellos, a buscar venganzas políticas, no. El que nada debe, nada tema. Tarde o temprano, todo sale a la luz", aseguró.

Xóchitl Bravo llamó a todas las personas a que no se dejen engañar, ni malinformar, pues la policía de la Ciudad "no reprime", como se quiere hacer ver.

"Entonces, me parece que cuando hay una ausencia de proyecto, hay una ausencia de propuesta para la gente de la Ciudad, se recurre a este tipo de lamentables hechos donde mandan a la gente. O sea, ni siquiera tienen el valor de hacerlo; mandan a la gente a crear actos de violencia. Y ese discurso ilógico, en el que se dice que la policía estaba reprimiendo, ya quedó totalmente claro: no iban más que solamente a contener ", argumentó.

En este sentido, también pidió a los comerciantes que no se dejen manipular, ni usar, pues algunos de ellos, dijo, fueron obligados a manifestarse.

"Decirles que, en las redes, cuando subimos esta información, ya ha habido, ya se ha contactado gente de no solamente la alcaldía Cuauhtémoc y de la alcaldía Miguel Hidalgo , sino de otras alcaldías denunciando que sí los presionaron para acudir a esta marcha… pero en verdad hay que levantar la voz, no hay que dejar que nos usen", sostuvo.

Morena descarta represión y avanza en la creación de comisión para investigar hechos violentos en el Zócalo

La coordinadora de Morena que la oposición se quedará con las ganas de que en la Ciudad de México se repriman las manifestaciones y se convierta en una metrópoli violenta, ya que la izquierda ha logrado cambios a partir de la pacificación.

La semana pasada se aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar la creación de esta Comisión Especial, que también exhorta a los alcaldes Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe a pedir licencia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El viernes, durante una mesa de trabajo en materia presupuestal entre diputados locales y Rojo de la Vega, este tema salió a relucir y las cosas se salieron de control, pues hubo gritos, pancartas, faltas de respeto y hasta espionaje telefónico. El miércoles será la mesa de trabajo con el edil Mauricio Tabe.

