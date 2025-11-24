CURP biométrica: así será el trámite para los menores de edad

La Curp Biométrica para niñas, niños y adolescentes comenzó su registro el pasado 13 de noviembre, tras cumplirse los 120 días establecidos en el decreto publicado el 16 de julio de 2025. Las autoridades informaron que el periodo de 120 días inició a contar desde el 17 de julio, un día posterior a que se haya publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Cómo será el trámite para obtener la CURP Biométrica de niñas, niños y adolescentes?

El trámite para obtener la CURP Biométrica para niñas, niños y adolescentes es sencillo. Las personas que deberán realizarlo son quienes ejerzan la patria potestad o tutela legal. Las autoridades especificaron que los datos biométricos del menor de edad estarán vinculados directamente con los de su responsable legal.

Este trámite se podrá realizar en ciertos módulos de las oficinas del Registro Civil ubicadas en al menos 24 entidades federativas. Los documentos necesarios son:

Acta de nacimiento del menor

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor

CURP tradicional del menor, si ya se cuenta con ella

¿Cómo puedo obtener mi CURP biométrica?

En el caso de los menores de edad, se solicita la presencia de la madre, padre o tutor legal. Este responsable deberá acreditar identidad y parentesco. El proceso de registro incluye el escaneo de huellas dactilares, iris y fotografía. El proceso tiene una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos.

Por otro lado, para las personas mayores de edad interesadas deberán presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP tradicional validada ante RENAPO

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses

Correo electrónico activo

