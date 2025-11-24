Lunes, 24 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

CURP biométrica: así será el trámite para los menores de edad

El trámite para obtener la CURP Biométrica para niñas, niños y adolescentes es sencillo y se deberá hacer en ciertos módulos de las oficinas del Registro Civil 

Por: El Informador

El trámite para obtener la CURP Biométrica se podrá realizar en en al menos 24 entidades federativas. UNSPLASH / M. SPIKSE / UNSPLASH / G. PRENTZAS

El trámite para obtener la CURP Biométrica se podrá realizar en en al menos 24 entidades federativas. UNSPLASH / M. SPIKSE / UNSPLASH / G. PRENTZAS

La Curp Biométrica para niñas, niños y adolescentes comenzó su registro el pasado 13 de noviembre, tras cumplirse los 120 días establecidos en el decreto publicado el 16 de julio de 2025. Las autoridades informaron que el periodo de 120 días inició a contar desde el 17 de julio, un día posterior a que se haya publicado  el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Lee también: Calificaciones SEP: ¿En qué fecha y cómo descargar la boleta del ciclo 2025-2026?

¿Cómo será el trámite para obtener la CURP Biométrica de niñas, niños y adolescentes?

El trámite para obtener la CURP Biométrica para niñas, niños y adolescentes es sencillo. Las personas que  deberán realizarlo son quienes ejerzan la patria potestad o tutela legal. Las autoridades especificaron que los datos biométricos del menor de edad estarán vinculados directamente con los de su responsable legal.

Este trámite se podrá realizar en ciertos módulos de las oficinas del Registro Civil ubicadas en al menos 24 entidades federativas. Los documentos necesarios son:

  • Acta de nacimiento del menor
  • Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor
  • CURP tradicional del menor, si ya se cuenta con ella

Te puede interesar: INEGI reporta que millones de mujeres fueron víctimas de violencia digital en 2024

¿Cómo puedo obtener mi CURP biométrica?

En el caso de los menores de edad, se solicita la presencia de la madre, padre o tutor legal. Este responsable deberá acreditar  identidad y parentesco. El proceso de registro incluye el escaneo de huellas dactilares, iris y fotografía. El proceso tiene una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos.

Por otro lado, para las personas mayores de edad  interesadas deberán presentar:

  • Acta de nacimiento 
  • Identificación oficial vigente  (INE o pasaporte)
  • CURP tradicional validada ante RENAPO
  • Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses
  • Correo electrónico activo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 
AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones