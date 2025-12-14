Con una participación reducida, se llevó a cabo la Marcha del Silencio organizada por integrantes de la Generación Z , la cual partió del Ángel de la Independencia y culminó en el Palacio de Bellas Artes, donde los asistentes emitieron diversos pronunciamientos.

Desde las 10:00 de la mañana, unas 300 personas, entre jóvenes y adultos, se reunieron sobre Paseo de la Reforma para exigir el fin de la violencia, así como acciones más firmes contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.

A las 11:00 horas, la movilización avanzó en un ambiente pacífico. Entre banderas de One Piece y de la Virgen de Guadalupe, los participantes manifestaron su rechazo a la criminalización de las protestas sociales y pidieron mayor respeto a la libre expresión ciudadana.

Jorge Alberto acudió a la protesta "porque es momento que todas las generaciones, que todo México nos unamos por la paz, la seguridad y por servicios eficientes de salud y educación".

"Es necesario que México despierte. Somos una sola nación, un solo pueblo que está viendo por nuestras futuras generaciones. Estamos entregando un país deshecho", dijo.

Yair llegó desde Pachuca a la protesta para exigir que cese la violencia y la inseguridad en México, "ya no más discursos políticos que engañan a la gente".

Para él, las principales exigencias al Gobierno federal son la seguridad de los mexicanos, el combate al crimen organizado, el abasto de medicamentos, el mejoramiento del transporte público, entre otras.

Ante la criminalización de las manifestaciones, sostuvo que "todos los mexicanos necesitamos expresarnos, porque el Gobierno está obligado a escucharnos sin colores, partidos ni polarización".

David asistió a la marcha "porque hay un sector de la sociedad mexicana que estamos en contra de cómo se ha desarrollado el gobierno actual".

"A diferencia del 6 de diciembre, aquí no hay acarreo, no hay camiones, no hay grupos gremiales que vienen por parte del gobierno. Estas marchas son auténticas, donde podemos que la gente acude libremente a manifestar sus inconformidades", añadió.

Para él, es importante alzar la voz ante la criminalización de la protesta, "porque el gobierno no entiende que somos ciudadanos que tenemos derecho a expresarnos. Ellos gobiernan para una facción, para su partido y para la gente afín a sus ideas".

